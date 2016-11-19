"Локомотив" и "Оренбург" сыграли вничью

"Оренбург" на своем поле сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 14-го тура чемпионата России (1:1). Счет в игре открыл Алан Касаев в первом тайме после паса Игоря Денисова. Хозяева отыгрались во второй сорокапятиминутке – отличился Павел Нехайчик.

"Локомотив" набрал 16 очков и остался на 11-м месте в турнирной таблице премьер-лиги. "Оренбург" с 12 баллами остался на 12-м месте. В следующем туре "Оренбург" встретится на выезде с "Уфой", а "Локомотив" примет "Урал".

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Оренбург" – "Локомотив" (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: Касаев, 25 (0:1). Нехайчик, 59 (1:1).

"Оренбург": Гутор, Кацалапов, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Коронов (Ефремов, 78), Бреев, Афонин, Георгиев (Делькин, 57), Воробьев (Померко, 89), Нехайчик.

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Шишкин, Миранчук (Самедов, 78), И. Денисов, Михалик, Фернандеш, Касаев (Коломейцев, 66), Майкон.

Предупреждения: Миранчук, 69. Андреев, 85. Майкон, 88.

Судьи: ЛЕВНИКОВ. Жвакин (все Санкт-Петербург), Болотенков (Москва).

19 ноября. Оренбург. Стадион "Газовик".

Трансляция матча "Оренбург" - "Локомотив"