"Локомотив" и "Оренбург" сыграли вничью

"Оренбург" на своем поле сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 14-го тура чемпионата России (1:1). Счет в игре открыл Алан Касаев в первом тайме после паса Игоря Денисова. Хозяева отыгрались во второй сорокапятиминутке – отличился Павел Нехайчик.
"Локомотив" набрал 16 очков и остался на 11-м месте в турнирной таблице премьер-лиги. "Оренбург" с 12 баллами остался на 12-м месте. В следующем туре "Оренбург" встретится на выезде с "Уфой", а "Локомотив" примет "Урал".
Чемпионат России
Премьер-лига
14-й тур
"Оренбург" – "Локомотив" (Москва) – 1:1 (0:1)
Голы: Касаев, 25 (0:1). Нехайчик, 59 (1:1).
"Оренбург": Гутор, Кацалапов, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Коронов (Ефремов, 78), Бреев, Афонин, Георгиев (Делькин, 57), Воробьев (Померко, 89), Нехайчик.
"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Шишкин, Миранчук (Самедов, 78), И. Денисов, Михалик, Фернандеш, Касаев (Коломейцев, 66), Майкон.
Предупреждения: Миранчук, 69. Андреев, 85. Майкон, 88.
Судьи: ЛЕВНИКОВ. Жвакин (все Санкт-Петербург), Болотенков (Москва).
19 ноября. Оренбург. Стадион "Газовик".
fc1899
Не верю,что остались ещё мазохисты,которые смотрят подобное
16:58
Chibisov
Ладно оренбург он новичок,но локомотив просто сборище дуболомов и игра у них примитивная.
16:42
resifi
Проводницы отскочили, Оренбург заслуживал победы.
16:37
shpasic
ну, главное же, что в бескомпромиссной борьбе обыграли Анжи.
16:37
Dymanomashina
Эх, Палыч, Палыч...Со всяким барахлом очки теряешь...
16:33
Headliner85
Игра была равны, играли два...
16:30