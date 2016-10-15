"Локомотив" и "Амкар" голов не забили

"Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Амкаром" в матче 10-го тура чемпионата России – 0:0. Железнодорожники набрали 9 очков и вышли на 12-е место в турнирной таблице. "Амкар" набрал 17 баллов, обошел "Ростов" и вышел на четвертое место.

Команда Юрия Семина не может победить на протяжении пяти матчей кряду (последняя победа в премьер-лиге была одержана 28 августа над "Краснодаром"). "Локомотив" в последний раз забивал с игры так же в матче с "Краснодаром".

"Амкар" продлил свою беспроигрышную серию до пяти матчей, однако в последних трех была зафиксирована ничья.

В следующем туре "Амкар" на выезде сыграет с "Краснодаром" (это будет первый матч "быков" в чемпионате России на новой арене), а "Локомотив" дома примет ЦСКА.

Чемпионат России

Премьер-лига

"Амкар" (Пермь) – "Локомотив" (Москва) – 0:0

"Амкар": Селихов, Милькович, Зайцев, Занев, Джикия, Идову, Баланович, Гол, Анене (Шиндер, 75), Шаваев (Комолов, 64), Бодул (Салугин, 84).

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Михалик, Пейчинович, В.Денисов, Самедов, Баринов (Фернандеш, 43), И.Денисов, Коломейцев, Касаев (Игнатьев, 74), Миранчук.

Предупреждения: Баринов, 21. Коломейцев, 53. Идову, 74. И.Денисов, 83.

Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

15 октября. Пермь. Стадион "Звезда".