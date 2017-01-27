23:36 27 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" хочет за Миранчука 8 миллионов евро, "Рубин" готов заплатить 5

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Как стало известно "СЭ", в четверг в Марбелье состоялась встреча между генеральным директором "Рубина" Ильгизом Фахриевым и президентом "Локомотива" Ильей Геркусом на тему трансферов полузащитника Алексея Миранчука в "Рубин" и Соломона Кверквелия в "Локо".

В "Локомотив", в том числе совету директоров клуба, направлено официальное письмо с предложением из Казани о приобретении Миранчука за пять миллионов евро. По данным, полученным от представителя футболиста Вадима Шпинева, Геркус настаивает на восьми миллионах, которые Казань, менее чем за год до конца контракта полузащитника с его нынешним клубом, платить не готова. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью материал Игоря Рабинера о ситуации с Алексеем Миранчуком читайте здесь

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КОММЕНТАРИИ (2)
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konoval

К концу февраля договорятся.

11:03

faridzag

Если бы кто-то не заявил, что хочет в составе Рубина видеть Миранчука, то Локомотив бы и продал за 5 млн. Как не вспомнить и кому-то напомнить:" Деньги любят тишину так же, как и трансферы". Рубином управляют кто угодно, но только не профессионалы.

08:54

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