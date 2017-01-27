"Локомотив" хочет за Миранчука 8 миллионов евро, "Рубин" готов заплатить 5

Как стало известно "СЭ", в четверг в Марбелье состоялась встреча между генеральным директором "Рубина" Ильгизом Фахриевым и президентом "Локомотива" Ильей Геркусом на тему трансферов полузащитника Алексея Миранчука в "Рубин" и Соломона Кверквелия в "Локо".

В "Локомотив", в том числе совету директоров клуба, направлено официальное письмо с предложением из Казани о приобретении Миранчука за пять миллионов евро. По данным, полученным от представителя футболиста Вадима Шпинева, Геркус настаивает на восьми миллионах, которые Казань, менее чем за год до конца контракта полузащитника с его нынешним клубом, платить не готова. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью материал Игоря Рабинера о ситуации с Алексеем Миранчуком читайте здесь