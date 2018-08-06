17:10 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" готов предложить за Смолова 9 миллионов евро, "Краснодар" хотел бы получить чуть более 10

Федор СМОЛОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Федор СМОЛОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

По информации обозревателя "СЭ" Сергея Егорова, на сегодняшнем заседании трансферного комитета "Локомотива" обсуждался вопрос приобретения форварда "Краснодара"  Федора Смолова.

Железнодорожники готовы платить максимум 9 миллионов евро за 28-летнего футболиста с разбивкой платежа как минимум на два года, "быки" хотели бы получить чуть более 10 миллионов евро и одним платежом.

Первые встречи представителей "Локо" и игрока/"Краснодара" по поводу возможного трансфера состоятся уже сегодня вечером.

Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года. В составе "быков" он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. 

Все подробности заседания трансферного комитета "Локомотива" - в материале обозревателя "СЭ" Сергея ЕГОРОВА

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