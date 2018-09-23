"Локомотив": Фарфан получил повреждение в Турции

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан не попал в заявку команды на матч 8-го тура чемпионата России с "Зенитом", так как получил повреждение в игре группового турнира Лиги чемпионов с "Галатасараем" (0:3). Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе московского клуба.

- Он получил небольшое повреждение в матче в Турции и с командой в Санкт-Петербурге не полетел, - сообщили в пресс-службе.

Матч "Галатасарай" - "Локомотив" состоялся во вторник в Стамбуле. 33-летний перуанский форвард провел на поле все 90 минут. Игра с "Зенитом" пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 (мск). (Илья Андреев)

"Зенит" - "Локомотив": чемпионат России по футболу, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 16.30 (мск)