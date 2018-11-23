"Локомотив" дома проиграл "Уралу"

23 ноября. Москва. "Локомотив" - "Урал" - 1:2. Железнодорожники не смогли подняться на второе место. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

"Локомотив" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России проиграл "Уралу" (1:2). На гол Федора Смолова (первый с 23 сентября) гости ответили точными ударами Дениса Кулакова и Отмана Эль-Кабира (с пенальти).

"Локомотив" (25 очков) занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, "Урал" с 22 очками поднялся на шестое место.

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15-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) – 1:2 (1:1)

Голы: Смолов, 27 (1:0). Кулаков, 31 (1:1). Эль-Кабир, 51 - с пенальти (1:2).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Игнатьев, 58), Ант.Миранчук, Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Тугарев (Фарфан, 46), Смолов (Эдер, 77).

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов, Димитров, Фидлер, Бавин, Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин.

Предупреждения: Ант.Миранчук, 15. Ильин, 25. Кулаков, 75.

Судьи: Лапочкин. Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), Стипиди (Краснодар).

23 ноября. Москва. Стадион "РЖД Арена".

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