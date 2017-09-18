"Локомотив" дома проиграл "Амкару"

"Локомотив" в домашнем матче 10-го тура чемпионата России уступил "Амкару" (0:1).
Единственный мяч уже на 1-й минуте встречи забил полузащитник Михаил Гащенков. На счету 25-летнего россиянина - два из трех голов пермяков в премьер-лиге.
Отметим, что гол "Амкара" был засчитан ошибочно - судья Кирилл Левников не зафиксировал нарушение правил на Виталии Денисове, которого умышленно толкнул двумя руками Михаил Сиваков.
Подопечные Юрия Семина с 20 очками занимают третье место в турнирной таблице, команда Гаджи Гаджиева ушла с последней строчки и поднялась на 14-ю позицию.
Чемпионат России
Премьер-лига
10-й тур
"Локомотив" (Москва) - "Амкар" (Пермь) - 0:1 (0:1)
Гол: Гащенков, 1.
"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Баринов (Рыбус, 46), Фарфан, И.Денисов, Фернандеш, Ант.Миранчук, Ал.Миранчук, В.Денисов (Коломейцев, 46), Эдер.
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Сиваков, Белоруков, Занев, Баланович (Рязанцев, 86), Зайцев, Гащенков (Гол, 64), Комолов, Форбс (Салугин, 21).
Предупреждения: Белоруков, 14. Пейчинович, 40. Конде, 64.
Судьи: ЛЕВНИКОВ, Лебедев (оба Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).
18 сентября. Москва. Стадион "РЖД Арена".
Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар"
GIF- Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_amkar#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ЛокоАмкар 0:1 1' Михаил Гащенков pic.twitter.com/vRc9uFJlKQ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 сентября 2017 г.
Дополнительная информация
- Амкар
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- Гаджи Гаджиев
- Виталий Денисов
- Кирилл Левников
- Михаил Сиваков
- Михаил Гащенков
$n10nep$
Сливают Шпалыча?
21:42
$n10nep$
Как так, Юрий Павлович?
21:42
stiiller
Мало того что у Локомотива нет поставленной игры так еще и команда абсолютно не готова физически. Нам такой коллектив друзей-лентяев не нужен. Как болельщик паровоза с 30-летним стажем говорю: "Юрий Павлович пора признать что не получилось". Дальше будет только хуже.
21:41
Wild Weasel
Жду такого же хайпа, как и после вчерашней ничьей Спартака! С вытаскиванием инсайдов, сливов, конфликтов, заявлений всех желающих, от Геркуса и Сёмина, до уборщицы и повара...
21:39
Bibigon2000
наш паровоз вперед-вперед!!!
21:38
wedes
Мда, 10 тур, а Амкар только третий мяч забивает.
21:38
foreverCSKAforever
А что же Антоны Миранчуки? Я начинаю испытывать к ним личную неприязнь.
21:37
Vlafy
Нормальный гол! Если каждое касание свистеть, то будет балет. Посмотрите АПЛ, там таких "нарушений" сто тыщ за матч.
21:31
Красно Белый Питер
Вот Деффчонки и закончилась сказка!! Везуха прекратилась.Пора писать про кризис в Локо!!
21:29
Captain
"– Безбородов избрал тактику, которая соответствовала характеру матча. И она близка к тем принципам, которые исповедуют в УЕФА."
21:29
redgy
позорище очередное.. хочу локо в фнл)
21:28