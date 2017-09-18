"Локомотив" дома проиграл "Амкару"

"Локомотив" в домашнем матче 10-го тура чемпионата России уступил "Амкару" (0:1).

Единственный мяч уже на 1-й минуте встречи забил полузащитник Михаил Гащенков. На счету 25-летнего россиянина - два из трех голов пермяков в премьер-лиге.

Отметим, что гол "Амкара" был засчитан ошибочно - судья Кирилл Левников не зафиксировал нарушение правил на Виталии Денисове, которого умышленно толкнул двумя руками Михаил Сиваков.

Подопечные Юрия Семина с 20 очками занимают третье место в турнирной таблице, команда Гаджи Гаджиева ушла с последней строчки и поднялась на 14-ю позицию.

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Амкар" (Пермь) - 0:1 (0:1)

Гол: Гащенков, 1.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Баринов (Рыбус, 46), Фарфан, И.Денисов, Фернандеш, Ант.Миранчук, Ал.Миранчук, В.Денисов (Коломейцев, 46), Эдер.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Сиваков, Белоруков, Занев, Баланович (Рязанцев, 86), Зайцев, Гащенков (Гол, 64), Комолов, Форбс (Салугин, 21).

Предупреждения: Белоруков, 14. Пейчинович, 40. Конде, 64.

Судьи: ЛЕВНИКОВ, Лебедев (оба Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

18 сентября. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар"