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21:24 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" дома проиграл "Амкару"

Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Амкар" - 0:1. 1-я минута. Победный удар Михаила ГАЩЕНКОВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Амкар" - 0:1. 1-я минута. Победный удар Михаила ГАЩЕНКОВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Локомотив" в домашнем матче 10-го тура чемпионата России уступил "Амкару" (0:1).

Единственный мяч уже на 1-й минуте встречи забил полузащитник Михаил Гащенков. На счету 25-летнего россиянина - два из трех голов пермяков в премьер-лиге.

Отметим, что гол "Амкара" был засчитан ошибочно - судья Кирилл Левников не зафиксировал нарушение правил на Виталии Денисове, которого умышленно толкнул двумя руками Михаил Сиваков.

Подопечные Юрия Семина с 20 очками занимают третье место в турнирной таблице, команда Гаджи Гаджиева ушла с последней строчки и поднялась на 14-ю позицию.

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Амкар" (Пермь) - 0:1 (0:1)

Гол: Гащенков, 1.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Баринов (Рыбус, 46), Фарфан, И.Денисов, Фернандеш, Ант.Миранчук, Ал.Миранчук, В.Денисов (Коломейцев, 46), Эдер.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Сиваков, Белоруков, Занев, Баланович (Рязанцев, 86), Зайцев, Гащенков (Гол, 64), Комолов, Форбс (Салугин, 21).

Предупреждения: Белоруков, 14. Пейчинович, 40. Конде, 64.

Судьи: ЛЕВНИКОВ, Лебедев (оба Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

18 сентября. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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$n10nep$

Сливают Шпалыча?

21:42

$n10nep$

Как так, Юрий Павлович?

21:42

stiiller

Мало того что у Локомотива нет поставленной игры так еще и команда абсолютно не готова физически. Нам такой коллектив друзей-лентяев не нужен. Как болельщик паровоза с 30-летним стажем говорю: "Юрий Павлович пора признать что не получилось". Дальше будет только хуже.

21:41

Wild Weasel

Жду такого же хайпа, как и после вчерашней ничьей Спартака! С вытаскиванием инсайдов, сливов, конфликтов, заявлений всех желающих, от Геркуса и Сёмина, до уборщицы и повара...

21:39

Bibigon2000

наш паровоз вперед-вперед!!!

21:38

wedes

Мда, 10 тур, а Амкар только третий мяч забивает.

21:38

foreverCSKAforever

А что же Антоны Миранчуки? Я начинаю испытывать к ним личную неприязнь.

21:37

Vlafy

Нормальный гол! Если каждое касание свистеть, то будет балет. Посмотрите АПЛ, там таких "нарушений" сто тыщ за матч.

21:31

Красно Белый Питер

Вот Деффчонки и закончилась сказка!! Везуха прекратилась.Пора писать про кризис в Локо!!

21:29

Captain

"– Безбородов избрал тактику, которая соответствовала характеру матча. И она близка к тем принципам, которые исповедуют в УЕФА."

21:29

redgy

позорище очередное.. хочу локо в фнл)

21:28