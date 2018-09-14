"Локомотив" – "Динамо": онлайн трансляция – в 19.30

В этот уик-энд после перерыва на матчи сборных возвращается чемпионат России по футболу. И начинается седьмой тур с московского дерби между "Локомотивом" и "Динамо". Встреча соперников пройдет сегодня, в пятницу, на "РЖД Арене". Начало игры – в 19.30 по Москве. Соперники – соседи по турнирной таблице – хозяева занимают восьмую строчку с 8 баллами, а гости седьмые с девятью очками. Лидеры – "Зенит" и "Спартак", которые набрали уже 16 и 14 баллов соответственно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Локомотив" – "Динамо".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Локомотив" – "Динамо": трансляция