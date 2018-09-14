10:48 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" - "Динамо": хозяева сыграют в белой форме, гости - в синей

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Футболисты "Динамо" выйдут на поле в выездном матче против "Локомотива" в синей форме, информирует пресс-служба клуба. Хозяева поля сыграют в белом комплекте.

Матч 7-го тура премьер-лиги "Локомотив" – "Динамо" состоится в пятницу, 14 сентября. Начало игры – 19.30 по московскому времени.

 

Локомотив – Динамо

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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