"Локомотив" - "Динамо": хозяева сыграют в белой форме, гости - в синей

Футболисты "Динамо" выйдут на поле в выездном матче против "Локомотива" в синей форме, информирует пресс-служба клуба. Хозяева поля сыграют в белом комплекте.
Матч 7-го тура премьер-лиги "Локомотив" – "Динамо" состоится в пятницу, 14 сентября. Начало игры – 19.30 по московскому времени.
🏟 #РЖДАрена– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 14 сентября 2018 г.
🏆 #РПЛ #7тур
⚽ #ЛокомотивДинамо
🕦 19:30
📺 @matchpremier
Динамовцы не могут обыграть @fclokomotiv с 2013го года, за 8 матчей с тех пор лишь три раза сыграв вничью. Но теперь – совсем другие времена. Теперь #мыкоманДа! И нам #всепосилам! Вперед, #Динамо! pic.twitter.com/05nbfcJKpI