19:05 5 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" - Денисову: "Успешного продолжения карьеры в нашей команде!"

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"Локомотив" подтвердил информацию "СЭ" о том, что полузащитник Игорь Денисов подписал полноценный контракт с командой. По нашей информации, срок договора – год плюс один по взаимному согласию сторон. Новое соглашение вступит в силу с начала следующего сезона.

"Поздравляем Игоря с этим событием и желаем успешного продолжения карьеры в нашей команде!" – гласит сообщение на официальном клубном сайте.

Напомним, в текущем сезоне 32-летний Денисов играет за "Локо" на правах аренды. До конца июня трансферные права на футболиста принадлежат "Динамо". С сентября хавбек провел за красно-зеленых 11 матчей в премьер-лиге (все – без замен), отметился голом и передачей, получив при этом 3 желтые карточки.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14696

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