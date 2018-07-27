"Локомотив" – ЦСКА: трансляция – в 21.30

В пятницу стартует сезон-2018/19 для клубов премьер-лиги. В матче, который по традиции начинает сезон, Суперкубок разыграют "Локомотив" и ЦСКА. Эти команды заняли первое и второе место в чемпионате России соответственно. Обладатель Кубка России "Тосно", напомним, прекратил свое существование, и в этой встрече клуб из Ленинградской области заменила армейская команда.

Железнодорожники и армейцы встретятся на стадионе "Нижний Новгород", который этим летом принимал матчи чемпионата мира. Встреча начнется в 21.30 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Локомотив" – ЦСКА.

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Прямой эфир "Локомотив" – ЦСКА.