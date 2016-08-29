"Локомотив" борется с "Сельтой" за полузащитника "Црвены Звезды"

Полузащитник "Црвены Звезды" Александр Катаи может продолжить карьеру в "Локомотиве". Как сообщает Kurir, сербский клуб получил два предложения по 25-летнему атакующему хавбеку. "Сельта" предлагает за Катаи три миллиона евро, а "Локомотив" готов заплатить больше: три миллиона сразу и один миллион позднее в виде бонусов. Также российский клуб может отдать 20 процентов от выручки со следующей продажи Катаи. В "Црвене Звезде" отметили, что игрок сам выберет, в каком клубе ему продолжить карьеру.