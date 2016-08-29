18:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" борется с "Сельтой" за полузащитника "Црвены Звезды"

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Полузащитник "Црвены Звезды" Александр Катаи может продолжить карьеру в "Локомотиве". Как сообщает Kurir, сербский клуб получил два предложения по 25-летнему атакующему хавбеку. "Сельта" предлагает за Катаи три миллиона евро, а "Локомотив" готов заплатить больше: три миллиона сразу и один миллион позднее в виде бонусов. Также российский клуб может отдать 20 процентов от выручки со следующей продажи Катаи. В "Црвене Звезде" отметили, что игрок сам выберет, в каком клубе ему продолжить карьеру.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Serjinio

Ну хоть слухи появились о селекции))))))))

19:10

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