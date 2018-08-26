"Локомотив" - "Анжи": перед матчем наградили Смолова и железнодорожников из "списка 33"

Перед матчем 5-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Анжи" состоялось чествование футболистов красно-белых, попавших в список 33 лучших футболистов сезона-2017/18. В их число вошли Гильерме (вратарь, 2 место), Владислав Игнатьев (правый защитник, 3 место), Соломон Кверквелия (центральный защитник, 1 место), Алексей Миранчук (правый полузащитник, 1 место), Игорь Денисов (центральный полузащитник, 1 место), Мануэл Фернандеш (атакующий полузащиник, 1 место), Джефферсон Фарфан (второй нападающий, 3 место), а также Федор Смолов (второй нападающий, 1 место), который в прошлом сезоне выступал за "Краснодар". Форвард также получил награду за звание лучшего игрока сезона.