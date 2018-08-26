"Локомотив" - "Анжи": ошибочный пенальти в ворота хозяев

На 90+2-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Анжи" (2:1) ошиблась бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым, назначив пенальти в ворота железнодорожников.

Рефери доверился своему второму ассистенту Егору Болховитину. А тот усмотрел фол в действиях Кверквелии, боровшегося за мяч с Ахъядовым. На самом деле защитник "Локо" действовал в пределах правил: он слегка коснулся ноги соперника, а игрок "Анжи" красиво упал, обманув судей. (Александр БОБРОВ)

26 августа. Москва. Черкизово. "Локомотив" - "Анжи" - 2:1. Единоборство Соломона КВЕРКВЕЛИИ и Апти АХЪЯДОВА.

26 августа. Москва. Черкизово. "Локомотив" - "Анжи" - 2:1. Единоборство Соломона КВЕРКВЕЛИИ и Апти АХЪЯДОВА.