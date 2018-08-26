"Локомотив" - "Анжи": Белоруков вернулся в состав махачкалинцев

Стал известен состав "Анжи" на матч 5-го тура чемпионата России против "Локомотива". По сравнению с игрой против "Оренбурга" (1:3), в "старте" махачкалинцев произошли два изменения - с первых минут выйдет отбывший дисквалификацию Дмитрий Белоруков, а также на поле появится Игорь Чайковский.

Полностью состав "Анжи" выглядит следующим образом: Дюпин - Савичев, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Гапон - Чайковский, Кулик, Рабиу, Гиголаев - Маркелов; запасные - Будаков, Сугробов, Удалый, Калошин, Ондуа, Глебов, Ахъядов, Мохаммад, Агаларов.

"Локомотив" - "Анжи": чемпионат России по футболу, 5-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)