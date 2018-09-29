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"Локомотив" – "Ахмат": почему не назначен пенальти в ворота хозяев?

Эпизод матча. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер". Эпизод матча. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер".
Эпизод матча. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер".
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На 83-й минуте матча 9-го тура чемпионата России "Локомотив""Ахмат" серьезную ошибку допустил арбитр Евгений Турбин, не назначив пенальти в ворота железнодорожников.

В том моменте в штрафной площади хозяев после прострела Ризвана Уциева произошел контакт мяча с рукой Брайна Идову. Рука находилась в неестественном положении – была поднята вверх. В такой ситуации судье следовало наказать защитника 11-метровым. Однако Турбин вместо этого предложил гостям выполнить угловой удар. Его ошибку почему-то не исправил первый ассистент Дмитрий Жвакин. (Александр БОБРОВ)

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Локомотив - Ахмат

 

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