"Локомотив" – "Ахмат": почему арбитр не удалил игрока гостей?

На 54-й минуте матча 9-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Ахмат" арбитр Евгений Турбин не решился удалить полузащитника гостей Олега Иванова.

Хавбек нарушил правила в центре поля в борьбе с Гжегожем Крыховяком, выразил недовольство решением судьи, назначившего штрафной удар, и получил предупреждение за неспортивное поведение.

Как только рефери показал желтую карточку, Иванов снова демонстративно проявил несогласие с Турбиным, поаплодировав ему. По правилам игры арбитру следовало показать нарушителю второй "горчичник", за ним последовала бы красная карточка и удаление с поля. Однако Турбин на такие жесткие меры не решился – футболист "Ахмата" продолжил матч. (Александр Бобров)

Все о чемпионате России - здесь.