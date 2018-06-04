21:33 | Футбол — РФПЛ

"Локо" вступил в борьбу за Ташаева, но он сам склоняется к переходу в "Спартак"

Александр ТАШАЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр ТАШАЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", предметный интерес к 23-летнему полузащитнику "Динамо" Александру Ташаеву проявляет не только "Спартак", но и "Локомотив". Оба клуба готовы совершить трансфер уже этим летом. При этом сам футболист склоняется к переходу к крсно-белым. Сумма отступных в контракте хавбека с бело-голубыми составляет 1,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Ташаев провел в составе команды Дмитрия Хохлова 28 матчей, забил 7 мячей и отдал столько же голевых передач. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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hottie

В Спартаке его быстро угробят всякие Глушаки миллеровками, да и не факт, что выйдут в групповой ЛЧ. Так проще к паровозам пойти и играть сразу осенью в лиге с европейскими командами. Выбор очевиднейший

22:15

Толян из Саратова

Если в Локомотиве играть не хочет - то и нахуй он не нужен! Пускай в свинарне хрюкает!

22:14

Платошкин Андрей

А почему про руководство Динамо потерли??? Действительно, уже лет 20 это люди которым пора на нары, во главе со Степашиным!!!

22:03

merniloskut

И куда лезут эти пожирательницы падали?

21:59

ЕЕНИТ-2007

sandy45, ты наверно либо идиот либо отсталый , немытые скупают всех подряд что те полировали лавку , в Спартаке он раскроется как Зобнин уверен на 100% , да и Роша раздуплится !! над Мусой кони тоже смеялись в упор не забивал , но как показывает практика , в футболисты выбивается !

21:57

DMITRY123456

Реально поможет Спартаку. Как и Рома Зобнин - бежать надо из клуба без будущего

21:45

Sandy45

Да-да. Только в Секту, к Жиге и Роше. Места на скамейке для странных ребят еще есть, как и деньги у Федюни.

21:41

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