"Локо" вступил в борьбу за Ташаева, но он сам склоняется к переходу в "Спартак"

Как стало известно "СЭ", предметный интерес к 23-летнему полузащитнику "Динамо" Александру Ташаеву проявляет не только "Спартак", но и "Локомотив". Оба клуба готовы совершить трансфер уже этим летом. При этом сам футболист склоняется к переходу к крсно-белым. Сумма отступных в контракте хавбека с бело-голубыми составляет 1,5 миллиона евро.
В прошедшем сезоне Ташаев провел в составе команды Дмитрия Хохлова 28 матчей, забил 7 мячей и отдал столько же голевых передач. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
hottie
В Спартаке его быстро угробят всякие Глушаки миллеровками, да и не факт, что выйдут в групповой ЛЧ. Так проще к паровозам пойти и играть сразу осенью в лиге с европейскими командами. Выбор очевиднейший
22:15
Толян из Саратова
Если в Локомотиве играть не хочет - то и нахуй он не нужен! Пускай в свинарне хрюкает!
22:14
Платошкин Андрей
А почему про руководство Динамо потерли??? Действительно, уже лет 20 это люди которым пора на нары, во главе со Степашиным!!!
22:03
merniloskut
И куда лезут эти пожирательницы падали?
21:59
ЕЕНИТ-2007
sandy45, ты наверно либо идиот либо отсталый , немытые скупают всех подряд что те полировали лавку , в Спартаке он раскроется как Зобнин уверен на 100% , да и Роша раздуплится !! над Мусой кони тоже смеялись в упор не забивал , но как показывает практика , в футболисты выбивается !
21:57
DMITRY123456
Реально поможет Спартаку. Как и Рома Зобнин - бежать надо из клуба без будущего
21:45
Sandy45
Да-да. Только в Секту, к Жиге и Роше. Места на скамейке для странных ребят еще есть, как и деньги у Федюни.
21:41