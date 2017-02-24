"Локо" внес в заявку Лоськова, Коченкова, Фарфана и Антона Миранчука

"Локомотив" внес пятерых игроков в заявку на сезон-2016/17. Под номером 10 был заявлен 43-летний тренер команды Дмитрий Лоськов, заключивший контракт до конца сезона. Также дозаявлен был перуанский хавбек Джефферсон Фарфан (номер 8) и 18-летний игрок молодежки Роман Тугарев (номер 67). Кроме того, в клуб вернулись вратарь Антон Коченков (номер 77) и хавбек Антон Миранчук (номер 60). Оба игрока начали сезон в арендах - в "Томи" и "Левадии" соответственно.

"Локомотив" после 17 туров занимает десятое место в турнирной таблице премьер-лиги.