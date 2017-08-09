"Локо" ушел от поражения в игре с "Рубином"

Матч 5-го тура чемпионата России "Рубин" – "Локомотив" завершился в ничью – 1:1. Первый мяч в игре на 62-й минуте забил полузащитник Рифат Жемалетдинов. Воспитанник москвичей реализовал 11-метровый удар, назначенный за фол в штрафной на хавбеке Руслане Камболове. Но в компенсированное время ко второму тайму экс-защитник казанцев Соломон Кверквелия помог столичной команде избежать поражения.
Отметим, что на 52-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий казанцев Жонатас.
Чемпионат России
Премьер-лига
5-й тур
"Рубин" (Казань) – "Локомотив" (Москва) – 1:1 (0:0)
Голы: Жемалетдинов, 62 – с пенальти (1:0). Кверквелия, 90+1 (1:1).
"Рубин": Рыжиков, Гранат, Кудряшов, Камболов (Кузьмин, 83), Бауэр, М`Вила, Оздоев, Жемалетдинов (Сонг, 67), Набиуллин, Жонатас, Азмун.
"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Баринов (Корян, 68), Игнатьев, Денисов, Тарасов (Галаджан, 75), Фернандеш, Ант.Миранчук, Рыбус, Ал.Миранчук.
Предупреждения: Азмун, 35. Жонатас, 36. Ал.Миранчук, 36. Денисов, 50. Баринов, 61. Игнатьев, 84. Рыжиков, 90+3.
Удаление: Жонатас, 52 (грубая игра).
Судьи: Сухой (Люберцы). Лунев (Новосибирск), Петросян (Бронницы).
9 августа. Казань. Стадион "Казань Арена".
Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив" //
За что удален игрок "Рубина" Жонатас
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #РубинЛоко 1:0 62' Рифат Жемалетдинов (пенальти) pic.twitter.com/sETUeHn0rE– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #РубинЛоко 1:1 90+1' Соломон Кверквелия pic.twitter.com/UJpJ7RH3tk– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
гаттузо туп
Tomas-Boy-///Физкульт привет!Ты суров,но справедлив.)Но у шамана с четками разве в другой футбик играли когда-либо его команды?.Слава Боженьке,что к нам он не пришел.А то на"Открывашку"ходило бы щас столько же,сколько и ваших на ваш с башнями ходит.)
22:14
Cheremis57
Московский хохол помог лидеру увезти из Казани ничью! Сухой сломал игру, оставив "Рубин" в меньшинстве!! Посмотрим какую оценку он получит за это судейство?
22:09
Thomas_Boy_
Надо ставить категорию 18+. Ибо это порнография, а не футбол.
22:05
redgy
По делом Рубину! не реализовали пару опасных контратак и заслуженно заглотнули в концовке!
22:04
marksan
Slim Taller____ Извини, дружище!
22:02
Slim Taller
А под фотографией написано "Рубин" - "Локомотив" - 2:1. Фото ФК "Локомотив".
21:59