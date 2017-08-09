"Локо" ушел от поражения в игре с "Рубином"

Матч 5-го тура чемпионата России "Рубин" – "Локомотив" завершился в ничью – 1:1. Первый мяч в игре на 62-й минуте забил полузащитник Рифат Жемалетдинов. Воспитанник москвичей реализовал 11-метровый удар, назначенный за фол в штрафной на хавбеке Руслане Камболове. Но в компенсированное время ко второму тайму экс-защитник казанцев Соломон Кверквелия помог столичной команде избежать поражения.

Отметим, что на 52-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий казанцев Жонатас.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Рубин" (Казань) – "Локомотив" (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: Жемалетдинов, 62 – с пенальти (1:0). Кверквелия, 90+1 (1:1).

"Рубин": Рыжиков, Гранат, Кудряшов, Камболов (Кузьмин, 83), Бауэр, М`Вила, Оздоев, Жемалетдинов (Сонг, 67), Набиуллин, Жонатас, Азмун.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Баринов (Корян, 68), Игнатьев, Денисов, Тарасов (Галаджан, 75), Фернандеш, Ант.Миранчук, Рыбус, Ал.Миранчук.

Предупреждения: Азмун, 35. Жонатас, 36. Ал.Миранчук, 36. Денисов, 50. Баринов, 61. Игнатьев, 84. Рыжиков, 90+3.

Удаление: Жонатас, 52 (грубая игра).

Судьи: Сухой (Люберцы). Лунев (Новосибирск), Петросян (Бронницы).

9 августа. Казань. Стадион "Казань Арена".

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив" //

За что удален игрок "Рубина" Жонатас