21:54 | Футбол — РФПЛ

"Локо" ушел от поражения в игре с "Рубином"

"Рубин" - "Локомотив" - 1:1. Фото ФК "Локомотив".
"Рубин" - "Локомотив" - 1:1. Фото ФК "Локомотив".
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Матч 5-го тура чемпионата России "Рубин""Локомотив" завершился в ничью – 1:1. Первый мяч в игре на 62-й минуте забил полузащитник Рифат Жемалетдинов. Воспитанник москвичей реализовал 11-метровый удар, назначенный за фол в штрафной на хавбеке Руслане Камболове. Но в компенсированное время ко второму тайму экс-защитник казанцев Соломон Кверквелия помог столичной команде избежать поражения.

Отметим, что на 52-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий казанцев Жонатас.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Рубин" (Казань) – "Локомотив" (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: Жемалетдинов, 62 – с пенальти (1:0). Кверквелия, 90+1 (1:1).

"Рубин": Рыжиков, Гранат, Кудряшов, Камболов (Кузьмин, 83), Бауэр, М`Вила, Оздоев, Жемалетдинов (Сонг, 67), Набиуллин, Жонатас, Азмун.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Баринов (Корян, 68), Игнатьев, Денисов, Тарасов (Галаджан, 75), Фернандеш, Ант.Миранчук, Рыбус, Ал.Миранчук.

Предупреждения: Азмун, 35. Жонатас, 36. Ал.Миранчук, 36. Денисов, 50. Баринов, 61. Игнатьев, 84. Рыжиков, 90+3.

Удаление: Жонатас, 52 (грубая игра).

Судьи: Сухой (Люберцы). Лунев (Новосибирск), Петросян (Бронницы).

9 августа. Казань. Стадион "Казань Арена".

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив" //
За что удален игрок "Рубина" Жонатас

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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гаттузо туп

Tomas-Boy-///Физкульт привет!Ты суров,но справедлив.)Но у шамана с четками разве в другой футбик играли когда-либо его команды?.Слава Боженьке,что к нам он не пришел.А то на"Открывашку"ходило бы щас столько же,сколько и ваших на ваш с башнями ходит.)

22:14

Cheremis57

Московский хохол помог лидеру увезти из Казани ничью! Сухой сломал игру, оставив "Рубин" в меньшинстве!! Посмотрим какую оценку он получит за это судейство?

22:09

Thomas_Boy_

Надо ставить категорию 18+. Ибо это порнография, а не футбол.

22:05

redgy

По делом Рубину! не реализовали пару опасных контратак и заслуженно заглотнули в концовке!

22:04

marksan

Slim Taller____ Извини, дружище!

22:02

Slim Taller

А под фотографией написано "Рубин" - "Локомотив" - 2:1. Фото ФК "Локомотив".

21:59