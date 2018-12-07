"Локо" так и не начал переговоры с Фернандешем. Игрок имеет право выходить на другие клубы

Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша сообщил "СЭ", что руководство московского клуба пока не начало с переговоры о новом соглашении хавбека. При этом на данный момент "Локо" остается для 32-летнего португальца приоритетным вариантом. Фернандеш имеет право договариваться с другими командами поскольку до завершения срока договора футболиста с красно-зелеными осталось полгода.

– Переговоры о продлении контракта с "Локомотивом" не ведутся, – сказал Барбоза. – Все пока остается так, как и было.

– Правильно понимаю, что вы уже имеете право выходить на другие клубы?

– Да.

– И уже начали с кем-то переговоры?

– Пока "Локо" для нас остается приоритетным вариантом.

В сезоне-2018/19 Фернандеш провел в составе железнодорожников 21 официальный матч, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. (Андрей Сизякин)