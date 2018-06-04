14:48 | Футбол — РФПЛ

"Локо" продлит контракт с Фарфаном на 2 года

Доменико КРИШИТО (слева) и Джефферсон ФАРФАН (справа). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Доменико КРИШИТО (слева) и Джефферсон ФАРФАН (справа). Фото Александр Федоров, "СЭ"

По информации "СЭ", "Локомотив" в ближайшие дни продлит контракт с форвардом Джефферсоном Фарфаном

Решение о рекомендации по продлению соглашения с 33-лентим футболистом принял трансферный комитет при совете директоров клуба - это новообразование, в которое входят представители СД, менеджмента клуба и главный тренер, теперь отвечает за трансферные вопросы. 

Срок нового контракта с Фарфаном составит 2 года. Кроме того, с большой долей вероятности можно говорить о продлении соглашений с футболистами, срок контрактов которых истек: Дмитрий Тарасов, Виталий Денисов, Тарас Михалик, Антон Коченков, Неманья Пейчинович.

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!