"Локо" продлит контракт с Фарфаном на 2 года

По информации "СЭ", "Локомотив" в ближайшие дни продлит контракт с форвардом Джефферсоном Фарфаном.



Решение о рекомендации по продлению соглашения с 33-лентим футболистом принял трансферный комитет при совете директоров клуба - это новообразование, в которое входят представители СД, менеджмента клуба и главный тренер, теперь отвечает за трансферные вопросы.



Срок нового контракта с Фарфаном составит 2 года. Кроме того, с большой долей вероятности можно говорить о продлении соглашений с футболистами, срок контрактов которых истек: Дмитрий Тарасов, Виталий Денисов, Тарас Михалик, Антон Коченков, Неманья Пейчинович.