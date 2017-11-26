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"Локо" прилетел в Хабаровск в 20-градусный мороз и отправился спать


Игроки "Локомотива" прилетели в Хабаровск на матч 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска". Самолет с железнодорожниками приземлился в 5 утра по местному времени, и футболисты, чтобы не сбивать режим, сразу же отправились спать. На момент прибытия в Хабаровске стоял мороз -20 градусов. Ожидается, что во время матча будет около -12. Ранее "Локо" обратился в РФПЛ с просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получил отказ.

"Хабаровск, привет! Объявление командира воздушного судна о температуре за бортом встретили овацией! В 5 утра по местному времени – то есть прямо сейчас – отправляемся спать, чтобы не сбивать режим", - говорится в сообщении "Локо" в официальном Твиттере.

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – в 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи. 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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