"Локо" предложит новый контракт Семину с зарплатой в 2 миллиона евро в год

"Локомотив" до конца мая может подписать новый контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.
Окончательное решение остается за советом директоров клуба, заседание которого пройдет 28 или 29 мая. "Контракт Семину будет предложен на один год с возможностью пролонгации еще на сезон. Заработная плата составит около 2 миллионов евро в год. Президент клуба Илья Геркус продолжит работу в рамках действующего контракта с клубом", – сообщил "СЭ" источник, близкий к "Локомотиву". (Сергей ЕГОРОВ)
Анатолий Мещеряков: "Локо" продлил контракт с Семиным? Давайте говорить по факту"
д-р Хряк
77 процентов за путина ))))))))) МОИ ВАМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ))) А говорят денег для Бабушек нет ))))))) СЦУКИ !!!
00:25
д-р Хряк
Зачем такие деньги за 5-6 колесо ??? Путин , АУУУУ??? Этот лох твой кудрин пенсионеров в гроб вгоняет, а ты гдеееее???????????????????
00:21
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
неплохая пенсия по старости...
23:47 3 мая