23:20 3 мая | Футбол — РФПЛ

"Локо" предложит новый контракт Семину с зарплатой в 2 миллиона евро в год

Главный тренер "Локомотива" Юрий СЕМИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Главный тренер "Локомотива" Юрий СЕМИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Локомотив" до конца мая может подписать новый контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

Окончательное решение остается за советом директоров клуба, заседание которого пройдет 28 или 29 мая. "Контракт Семину будет предложен на один год с возможностью пролонгации еще на сезон. Заработная плата составит около 2 миллионов евро в год. Президент клуба Илья Геркус продолжит работу в рамках действующего контракта с клубом", – сообщил "СЭ" источник, близкий к "Локомотиву". (Сергей ЕГОРОВ)

Анатолий Мещеряков: "Локо" продлил контракт с Семиным? Давайте говорить по факту" 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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д-р Хряк

77 процентов за путина ))))))))) МОИ ВАМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ))) А говорят денег для Бабушек нет ))))))) СЦУКИ !!!

00:25

д-р Хряк

Зачем такие деньги за 5-6 колесо ??? Путин , АУУУУ??? Этот лох твой кудрин пенсионеров в гроб вгоняет, а ты гдеееее???????????????????

00:21

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

неплохая пенсия по старости...

23:47 3 мая

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