"Локо" предложит новый контракт Семину с зарплатой в 2 миллиона евро в год

"Локомотив" до конца мая может подписать новый контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

Окончательное решение остается за советом директоров клуба, заседание которого пройдет 28 или 29 мая. "Контракт Семину будет предложен на один год с возможностью пролонгации еще на сезон. Заработная плата составит около 2 миллионов евро в год. Президент клуба Илья Геркус продолжит работу в рамках действующего контракта с клубом", – сообщил "СЭ" источник, близкий к "Локомотиву". (Сергей ЕГОРОВ)

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