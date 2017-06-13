"Локо" пояснил позицию по "делу Сапатера"

Пресс-служба ФК "Локомотив" распространила комментарий юриста Михаила Прокопца о разрешении "дела Сапатера". Сегодня появилась информация, что палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение по иску полузащитника Альберто Сапатера к бывшему клубу. По утверждению портала Life, столичный клуб обязали выплатить 32-летнему футболисту 110 миллионов рублей.

"Партнер юридической фирмы SILA International Lawyers Михаил Прокопец:

– ФК "Локомотив" действительно получил решение Палаты по разрешению споров ФИФА. Согласно решению ФИФА клуб был признан расторгнувшим договор с футболистом без обоснованных причин и обязан выплатить компенсацию. Однако еще до вынесения решения ФИФА новое руководство клуба вступило с футболистом в переговоры о заключении мирового соглашения, в котором учитывались бы интересы клуба. Такое соглашение и было заключено. Поверьте, в сложившейся ситуации соглашение было заключено на очень выгодных для клуба условиях. Клуб благодарен Альберто Сапатеру за конструктивную позицию и за желание идти навстречу.

Напомним, что игрок был уволен из клуба за год до истечения контракта из-за проблем со здоровьем. Однако была проведена независимая экспертиза, которая показала, что Сапатер может играть в футбол. Как отмечает издание, "Локомотив" за последний сезон и еще несколько месяцев с 2015 года не выплатил Сапатеру порядка 110 миллионов рублей – это вся сумма долга по зарплате плюс 5 процентов годовых.

Испанец играл за "Локо" с 2011 по 2016 год, провел всего 38 матчей и забил один мяч.