"Локо" оштрафовал Игоря Денисова за оскорбительную надпись в протоколе допинг-тестирования

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов оштрафован за оскорбление допинг-офицера на 1 миллион рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую. Инцидент произошел во время внесоревновательного тестирования 16 апреля.
- Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе "Локомотива" Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе, - сказала Пахноцкая. - Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством "Локомотива" очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр.
Решение о пропуске Денисовым одной из игр может быть принято Контрольно-дисциплинарным комитетом или комитетом по этике РФС в случае инициирования дела руководством организации.
Объектив
Сомневайтесь наздоровье. Плюрализм на дворе. Он вот тоже усомнился в мозговых способностях допинг-офицеров. Не вовремя, согласен, но по существу ведь все верно, разве нет?
22:34 20 апреля
tigana.1982
Чем дальше, тем больше поводов для сомнения в психическом здоровье этого гражданина...
18:39 20 апреля
Dymanomashina
У Денисова диагноз "отмороженный мозг".
18:27 20 апреля
EVIL915
Самое главное - его проба отрицательная. На месте Гошки, я бы написал слова Евсеева, адресованные Уэльсу! Задолбали с допингами ВАДЫ!
18:14 20 апреля
Непорочный как ТИ
И этого имбеца в сборную, если только в ЧМ для пациентов Кащенки
17:43 20 апреля
Непорочный как ТИ
Будем честны перед народом! Купить в команду существо, любящее больше всего в жизни себя, деньги и скандалы - это как сидеть на пороховой бочке. И он оправдал ожидания - взорвался и нагадил так же как Зениту и Динамо
17:43 20 апреля
Mark deFossen77
Гарик написал в протоколе "Я поссал.",причем написал без ошибок,и это почему то возмутило представителя РУСАДА. Может быть она из славной и культурной семьи,где таких выражений отродясь не слыхивали?
17:40 20 апреля
Объектив
Генри Морган Мне вот интересно, какое отношение РУСАДА имеет к РФС?____________ Из новости непонятно, допинг-офицера какой организации оскорбил Денисов. Может, РУСАДА привлекается УЕФА для допинг-тестирования, может еще чего... В любом случае поводов для раздувания ситуации нет. Денисов оштрафован, других санкций никто не собирается применять. Вопрос исчерпан.
16:56 20 апреля
rocky big
баламошка А культурные фуфайки знай нахваливают) Гордятся своим дауном.________________Мошонка ты бы кастрюлей что ли прикрылся..
15:42 20 апреля
rocky big
А мутки,баламошонка, и др. только приняли нужную позу что бы ВАДА было удобней вставлять, а Гарик весь их прогиб дезавуировал...
15:38 20 апреля
Skot_Skotobazenko
не верю! (с) не верю в оставленную надпись, т.к. сильно сомневаюсь, что этот интеллектуал вообще умеет читать и писать
15:31 20 апреля
Перо
Очередное футбольное быдло, как они уже достали, ни ума ни сердца. Даже дети его не помеха, такие же быдлята.
15:25 20 апреля
Генри Морган
И вообще, любой нормальный и настоящий болельщик, в сложившейся ситуации, будет поддерживать "Локомотив". Ибо, делается всё возможное и невозможное, чтобы пропихнуть одних на место Чемпиона, а других в евро кубки. И кто-то ещё ждёт чего-то на домашнем Чемпионате Мира от сборной.) Наивные ребята.
15:25 20 апреля
Генри Морган
Мне вот интересно, какое отношение РУСАДА имеет к РФС? У FIFA и у UEFA - свои собственные допинг-офцицеры. Никакие ВАДА не могут вмешиваться в работу допинг-служб мировых футбольных ассоциаций. Стало быть, у национальных федераций должно быть тоже самое. Тут возникает какая-то Пахноцкая. И рассказывает про конфликт и "мне сказали". Кто она такая, чтоб ей что-то говорить?)! Что же это в России всё вверх дном перевёрнуто?! Одни решают за других, что им делать, что им читать, невыбранные депутатчики, чтоб им пусто было(!), выдвигают и принимают идиотские законы, другие эти идиотские претворяют в жизнь. Достали! Просто достали! Возмутительно просто!
15:21 20 апреля
Генри Морган
2Berkut-7 Во человек , с возрастом все тупеет и тупеет этот Денисов,а ведь у него несколько детей, но мозгов как у 6 классника которые пишут на стенках туалета. _____________________________________________________________________________________________________________ Так неизвестно, что он написал. Пусть расскажут. А так, это пустые разговоры. И попытка ослабить "Локомотив" накануне решающих матчей. Вообще, чем дальше, тем больше становится видно, что российский футбол не только слабый, но и очень грязный. "Фейр плей" тут отсутствует, как данность. И естественно, чинуши из РФС любую возможность используют, чтобы одних возвести на пьедестал, а другим сделать пакость. Плохо, что Денисов не сообразил, что любой мало-мальский промах могут использовать против него и его команды. Да, и ведь он лучший опорник в России. А Черчесов его в сборную не берёт. Теперь вот и у Черчесова есть оправдание: "Посмотрите, как он себя ведёт". Большинство болельщиков не хотят думать своей головой, а думает всё больше зомбоящиком, то и реакция соответственная: это во всём Денисов виноват, и воообще, ни умом ни характером он не вышел!
15:20 20 апреля
woldy
Так он оскорбительно написАл или напИсал?
15:16 20 апреля
Генри Морган
Мне вот интересно, какое отношение РУСАДА имеет к РФС? У FIFA и у UEFA - свои собственные допинг-офцицеры. Никакие ВАДА не могут вмешиваться в работу допинг-служб мировых футбольных ассоциаций. Стало быть, у национальных федераций должно быть тоже самое. Тут возникает какая-то Пахноцкая. И рассказывает про конфликт и "мне сказали". Кто она такая, чтоб ей что-то говорить?)! Что же это в России всё вверх дном перевёрнуто?! Одни решают за других, что им делать, что им читать, невыбранные депутатчики, чтоб им пусто было(!), выдвигают и принимают идиотские законы, другие эти идиотские претворяют в жизнь. Достали! Просто достали! Возмутительно просто!
15:09 20 апреля
Berkut-7
Во человек , с возрастом все тупеет и тупеет этот Денисов,а ведь у него несколько детей, но мозгов как у 6 классника которые пишут на стенках туалета.
15:03 20 апреля
pafalex
Особенно заинтересовал следующий момент , про дисквалификацию... дайте ка догадаюсь на какую игру его дисквалифицируют... неужели с зенитушкой бомжацкой... а в регламенте интересно прописано про дисквалификацию и кстати штраф наложен , значит получается двойное наказание??? Как надоели эти подковерные игры в нашем футболе... послал и послал, проблему то из за чего раздувать...
14:52 20 апреля
баламошка
А культурные фуфайки знай нахваливают) Гордятся своим дауном.
14:44 20 апреля
abs68
Вот поэтому его и не берут в сборную, глупцы ни где не нужны.
14:41 20 апреля
баламошка
Неизлечимый Деньгисов. Бомжа, она и в Африке бомжа.
14:41 20 апреля
tarox
Test
14:35 20 апреля
serzheo
Че написал-то хоть?)) А так - Респект Гарику.
14:31 20 апреля
SS-1525-Sergey
Молодец, Игорёк, спуску никому не даёт, а то повадились анализы отбирать насильно, через "не могу". Так их и лям на баночки и пробирки не жалко.
14:26 20 апреля
nefanat
это у него в контракте штрафы по миллиону прописаны или произвол работодателя?
14:25 20 апреля
shpasic
Денисова, значит, штрафуем и отстраняем, а матерящегося на болельщиков Смолова поддерживаем и нахваливаем? ну-ну.
14:25 20 апреля
Кабан_екб
Денисов ни когда не косячил, и вот опять...
14:23 20 апреля
xaris
Что он мог написать . интересно...
14:22 20 апреля