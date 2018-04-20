"Локо" оштрафовал Игоря Денисова за оскорбительную надпись в протоколе допинг-тестирования

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов оштрафован за оскорбление допинг-офицера на 1 миллион рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую. Инцидент произошел во время внесоревновательного тестирования 16 апреля.

- Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе "Локомотива" Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе, - сказала Пахноцкая. - Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством "Локомотива" очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр.

Решение о пропуске Денисовым одной из игр может быть принято Контрольно-дисциплинарным комитетом или комитетом по этике РФС в случае инициирования дела руководством организации.

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