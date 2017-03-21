"Локо" опроверг информацию о вознаграждении от "Зенита"

Вечером, 20 марта, через "СЭ" выступил с заявлением президент "Локомотива" Илья Геркус. Он категорически опроверг информацию о том, что клуб получил финансовое вознаграждение от "Зенита" за ничью со "Спартаком" (1:1) в 20-м туре РФПЛ. Заявление Геркуса стало реакцией на выступление представителя ТАСС в эфире радиостанции "Спорт FM" – там было озвучено, что, цитата: "Зенит" перевел средства за матч со "Спартаком", деньги на счет игроков и тренеров "Локомотива" уже упали".
– Расцениваем заявление журналиста ТАСС как оскорбительное, безответственное, лживое, грубо нарушающее журналистскую этику. Вдвойне прискорбно, что подобные высказывания позволяет себе представитель старейшего информационного агентства со славной историей и традициями. Мы ожидаем немедленного опровержения, извинений со стороны агентства и осуждения сотрудника, допустившего подобные непрофессиональные действия, – сказал Геркус.
Максим Митрофанов: "Прозвучали лживые и оскорбительные для "Зенита" и "Локомотива" сведения. Ждем извинений"
waleriy
А слабо подать в суд на журналиста? Нет, не подашь, потому что знаешь, где правда!
00:59
adamantane'
Нынешний ТАСС такой ТАСС.
00:46
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
журналист-любитель издал болезненный вопль на срамтак-фм по поводу потерянных очков. зачем реагировать на непрофессионалов, выступающих на клубном радио? таких клованов много на медийном пространстве раши.
00:41
andrenosov
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com
00:39
marsey
геркус, подай в суд на журналиста. или боишься проиграть в суде, т.к. звенит и вправду простимулировал паровозик?
00:30
merniloskut
Геркус ранее не скрывал что его болельщицкое пристрастие на лёжке бамжей! Так что теперь не ототрётесь граждане - наперстники!(((
00:08
spetrov
Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне - можно! (с)
00:05