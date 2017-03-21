00:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локо" опроверг информацию о вознаграждении от "Зенита"

Илья ГЕРКУС. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Илья ГЕРКУС. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Вечером, 20 марта, через "СЭ" выступил с заявлением президент "Локомотива" Илья Геркус. Он категорически опроверг информацию о том, что клуб получил финансовое вознаграждение от "Зенита" за ничью со "Спартаком" (1:1) в 20-м туре РФПЛ. Заявление Геркуса стало реакцией на выступление представителя ТАСС в эфире радиостанции "Спорт FM" – там было озвучено, что, цитата: "Зенит" перевел средства за матч со "Спартаком", деньги на счет игроков и тренеров "Локомотива" уже упали".

– Расцениваем заявление журналиста ТАСС как оскорбительное, безответственное, лживое, грубо нарушающее журналистскую этику. Вдвойне прискорбно, что подобные высказывания позволяет себе представитель старейшего информационного агентства со славной историей и традициями. Мы ожидаем немедленного опровержения, извинений со стороны агентства и осуждения сотрудника, допустившего подобные непрофессиональные действия, – сказал Геркус.

Максим Митрофанов: "Прозвучали лживые и оскорбительные для "Зенита" и "Локомотива" сведения. Ждем извинений"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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waleriy

А слабо подать в суд на журналиста? Нет, не подашь, потому что знаешь, где правда!

00:59

adamantane'

Нынешний ТАСС такой ТАСС.

00:46

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

журналист-любитель издал болезненный вопль на срамтак-фм по поводу потерянных очков. зачем реагировать на непрофессионалов, выступающих на клубном радио? таких клованов много на медийном пространстве раши.

00:41

andrenosov

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com

00:39

marsey

геркус, подай в суд на журналиста. или боишься проиграть в суде, т.к. звенит и вправду простимулировал паровозик?

00:30

merniloskut

Геркус ранее не скрывал что его болельщицкое пристрастие на лёжке бамжей! Так что теперь не ототрётесь граждане - наперстники!(((

00:08

spetrov

Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне - можно! (с)

00:05

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