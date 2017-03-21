"Локо" опроверг информацию о вознаграждении от "Зенита"

Вечером, 20 марта, через "СЭ" выступил с заявлением президент "Локомотива" Илья Геркус. Он категорически опроверг информацию о том, что клуб получил финансовое вознаграждение от "Зенита" за ничью со "Спартаком" (1:1) в 20-м туре РФПЛ. Заявление Геркуса стало реакцией на выступление представителя ТАСС в эфире радиостанции "Спорт FM" – там было озвучено, что, цитата: "Зенит" перевел средства за матч со "Спартаком", деньги на счет игроков и тренеров "Локомотива" уже упали".

– Расцениваем заявление журналиста ТАСС как оскорбительное, безответственное, лживое, грубо нарушающее журналистскую этику. Вдвойне прискорбно, что подобные высказывания позволяет себе представитель старейшего информационного агентства со славной историей и традициями. Мы ожидаем немедленного опровержения, извинений со стороны агентства и осуждения сотрудника, допустившего подобные непрофессиональные действия, – сказал Геркус.

Максим Митрофанов: "Прозвучали лживые и оскорбительные для "Зенита" и "Локомотива" сведения. Ждем извинений"