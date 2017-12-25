"Локо" - об Алексее Миранчуке: "Все-таки хорошо, что он остался!"

"Локомотив" в своем Твиттере отметил вклад Алексея Миранчука в успешное выступление команды в 2017 году. Железнодорожники выразили удовлетворение от того, что им удалось сохранить полузащитника в своем составе - в прошлом сезоне появлялась информация об интересе к игроку со стороны "Рубина".
"В 2017 году Миранчук из будущего "Локомотива" превратился в его настоящее, - отмечается на сайте железнодорожников. - В 2018-м нужно повторить это в сборной.
В этом сезоне хавбек принял участие в 27 матчах на клубном уровне, забив 8 мячей и отдав 8 результативных передач. Таким образом, он принял участие в 16 из 32 мячей железнодорожников в первой части сезона-2017/18.
Напомним, Алексей Миранчук выступает за основной состав "Локомотива" с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.
Потому что есть Алешка..!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 25 декабря 2017 г.
2017-й год стал настоящим прорывом для Алексея Миранчука, который отказался быть "молодым и перспективным", став настоящим лидером "Локомотива".
Все-таки хорошо, что он остался!https://t.co/fcpQ0vGthW