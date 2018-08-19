"Локо" - о стадионе "Крыльев Советов": "Не арена, а "Космос"

"Локомотив" в Твиттере опубликовал ролик о готовности "Самара Арены" к матчу 4-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники сыграют с "Крыльями Советов". В клубе позитивно отозвались о стадионе: "Не арена, а "Космос"!"

Не арена, а "Космос"! 💫

Показываем, как новенький стадион в Самаре готовится принять матч #КрыльяЛоко pic.twitter.com/XXfguEaANe – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 19 августа 2018 г.

"Крылья Советов" - "Локомотив": чемпионат России, 4-й тур, 19 августа 2018, онлайн трансляция – 16.30 (мск)