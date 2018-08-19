13:48 | Футбол — РПЛ

"Локо" - о стадионе "Крыльев Советов": "Не арена, а "Космос"


"Локомотив" в Твиттере опубликовал ролик о готовности "Самара Арены" к матчу 4-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники сыграют с "Крыльями Советов". В клубе позитивно отозвались о стадионе: "Не арена, а "Космос"!"

"Крылья Советов" - "Локомотив": чемпионат России, 4-й тур, 19 августа 2018, онлайн трансляция – 16.30 (мск)

Крылья Советов - Локомотив М

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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