20:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локо" может заявить "Фишт" в качестве резервного стадиона

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"Локомотив" рассматривает возможность заявки стадиона "Фишт" в качестве резервной арены. Во вторник, напомним, сочинская арена приняла первый матч в свой истории - сборная России сыграла вничью с национальной командой Бельгии (3:3).

"Речь идет о следующем сезоне, сочинская арена может стать резервной для "Локо", - сказал "СЭ" источник, знакомый с ситуацией.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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