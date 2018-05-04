"Локо" может стать чемпионом на диване, сразу после матча "Спартак" – "Ростов"

Есть вероятность того, что "Локомотив" выиграет золотые медали чемпионата России даже в случае потери очков в матче с "Зенитом" в рамках 29-го тура премьер-лиги.
Чтобы гарантировать себе титул вне зависимости от исхода матчей конкурентов, команде Юрия Семина необходимо побеждать сине-бело-голубых.
Впрочем, есть и иные варианты, при которых железнодорожники станут чемпионом "на диване".
"Локо", даже потеряв очки с "Зенитом", станет чемпионом, если:
– сыграет вничью с питерцами, но "Спартак" не победит "Ростов".
– проиграет "Зениту", но "Спартак" не победит "Ростов", а ЦСКА потеряет очки с "Арсеналом". (Алексей МОРОЗ)
Матч "Локомотив" – "Зенит" состоится 5 мая на стадионе железнодорожников, начало – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
"Спартак" примет "Ростов" на своем поле также 5 мая, начало – в 19.00. Трансляция матча на портале "СЭ".
Игра ЦСКА – "Арсенал" состоится 6 мача, начало – в 19.00. "СЭ" также будет транслировать игру.
abs68
а ещё возможен такой вариант Локомотив сидя на диване всем слил, Спартак тоже дурака валял, а ЦСКА всех победил и стал чемпионом
15:53