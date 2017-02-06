"Локо" интересуется Оберленом

По информации "СЭ", московский "Локомотив" проявляет интерес к форварду австрийского "Зальцбурга" Димитри Оберлену.

Как стало известно, железнодорожники пока не сделали официального предложения, но до окончания трансферного окна это, возможно, случится. 19-летний швейцарец, родившийся в Камеруне, в текущем чемпионате Австрии в 20 проведенных матчах забил 9 голов. Сайт transfermarkt.de оценивает трансфер футболиста в 2,25 миллиона евро.

Кроме того, по данным "СЭ", интерес к футболисту проявлял ЦСКА. Речь шла о сумме в 6 миллионов евро, которые армейцы платили бы в рассрочку. Однако после подписания контракта с Аароном Оланаре, рассматривавшегося как приоритетный вариант, вероятность перехода Оберлена в ЦСКА стала крайне мала.