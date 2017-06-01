Логашов покинул "Тосно"

"Тосно" и 25-летний защитник Арсений Логашов завершили сотрудничество, информирует официальный сайт клуба. Двукратный обладатель Кубка России провел в составе ленинградского клуба 5 матчей весенней части первенства России. Напомним, что "Тосно" вышел в премьер-лигу, заняв второе место в первенстве ФНЛ.

"Клуб благодарен Арсению Логашову за вклад в командный результат и желает успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении.

В связи с истечением срока действия трудового договора "Тосно" также покинул голкипер Эдуард Байчора. В составе команды 25-летний вратарь провел два сезона, за которые сыграл 13 матчей и пропустил в них 13 голов.