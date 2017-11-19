17:40 | Футбол — РФПЛ

Лодыгин, Смольников и Шатов - в "старте" "Зенита" на матч с "Тосно"

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Стали известны составы "Зенита" и "Тосно" на матч 17-го тура чемпионата России. Место в воротах питерцев займет Юрий Лодыгин. Напомним, что основной голкипер Андрей Лунев получил травму в товарищеском матче сборной России против Испании (3:3). 

Также с первых минут на поле появятся Игорь Смольников и Олег Шатов.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом: 

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони, Кокорин, Шатов.

Запасные - Кержаков, Бабурин, Терентьев, Мевля, Жирков, Нобоа, Ерохин, Капленко, Дзюба, Полоз.

"Тосно": Юрченко, Дугалич, Юрченко, Сухарев, Буйволов, Полетанович, Галиулин, Мирзов, Роша, Карницкий, Заболотный, Марков.

Запасные - Лукичев, Шахов, Дудиев, Кутин, Быстров, Мухаметшин, Палиенко, Казаев, Трошечкин, Андерсон Карвалью, Мелкадзе, Труич.

Матч "Зенит" - "Тосно" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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Щас спою

А где дзюба бакланы мать вашу?

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