Лодыгин против Тимощука: легендарная дуэль. Видео

"Зенит" продолжает подготовку к возобновлению чемпионата России на сборах в ОАЭ. Сегодня команда проведет товарищеский матч с "Гуанчжоу Эвергранд". Пресс-служба клуба предоставила видео с тренировки, на которой один из тренеров питерцев и бывший полузащитник команды Анатолий Тимощук пытается обыграть вратаря Юрия Лодыгина.

- Лодыгин против Тимощука: легендарная дуэль продолжается, - отмечается в сообщении.