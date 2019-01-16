Лодыгин – о "Ноттингем Форест": "Не буду ничего комментировать. Благодарю вас, что позвонили"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин отказался отвечать на вопрос "СЭ" о возможном переходе в клуб английского чемпионшипа "Ноттингем Форест".

Напомним, по данным комментатора Геннадия Орлова, именно эта команда может стать следующей в карьере 28-летнего голкипера, который не поехал на первый зимний сбор "Зенита" в Катар.

– Юрий, можно задать вам один вопрос?

– Я не могу, нет, спасибо.

– Вы ничего не будете комментировать?

– Да.

– Про "Ноттингем Форест" не хотите говорить?

– Благодарю вас, что позвонили.

Контракт Лодыгина с петербуржцами истекает в июне 2019-го. По правилам ФИФА, футболист может начинать переговоры с другими клубами за полгода до окончания действующего соглашения.