Лодыгин - Кришито: "Надеюсь, что мы встретимся вновь"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин обратился к защитнику команды Доменико Кришито. 31-летний итальянец в матче 30-го туре чемпионата России против "СКА-Хабаровск" в последний раз сыграет за команду из Санкт-Петербурга.

- Чао, Миммо мой безумный друг! Пора прощаться, - сказал Лодыгин. - Спасибо за все, что ты сделал для этого клуба, для нас, твоих партнеров по команде. Помнишь момент, который позволил нам выиграть Суперкубок в матче против "Локомотива"? Спасибо за этот гол, это было невероятное ощущения - бежать рядом с тобой и радоваться это мячу и этому трофею, конечно.



Я хочу поблагодарить тебя за все, мужик. Я хочу пожелать тебе только здоровья и счастья - тебе и твоей семье. Я надеюсь, что мы встретится вновь. Чао, Миммо, чао.



"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Зенит" - "СКА-Хабаровск". Он состоится 13 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.