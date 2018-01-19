Лодыгин и Тимощук устроили соревнования в точности. Видео

Пресс-служба "Зенита" опубликовала на своем сайте видеоролик, в котором тренер Анатолий Тимощук и вратарь Юрий Лодыгин приняли участие в соревнованиях. Перед ними стояла задача исполнить различные удары на точность.

"Лодыгин VS Тимощук: новый раунд легендарного противостояния!", – говорится в сообщении.

Ранее Лодыгин и Тимощук уже устраивали подобные соревнования. Летом 2017 года они пытались попасть в баскетбольное кольцо с дальнего расстояния.