Лодыгин и Дриусси провели боксерский спарринг на сборе в Риме. Видео

"Зенит" в Твиттере опубликовал видеоролик со сбора команды в Риме. На видео показано, как вратарь Юрий Лодыгин и нападающий Себастьян Дриусси проводят боксерский спарринг.

На вторник, 27 февраля, у питерцев был запланирован товарищеский матч с клубом серии C "Расинг Фонди". Встреча была отменена из-за снегопада, который прошел в итальянской столице в ночь на 26 февраля.

"Зенит" будет готовиться к возобновлению чемпионата России в Италии до 1 марта. Первый матч питерцев в премьер-лиге состоится 3 марта. Соперником будет "Амкар".