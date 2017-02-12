Лобанцев рассматривает предложения от клубов премьер-лиги и ФНЛ

Агент вратаря "Локомотива" Мирослава Лобанцева Сергей Пушкин подчеркнул, что голкипер может сменить клубную прописку. По его словам, 21-летний россиянин рассматривает арендные предложения от клубов премьер-лиги и ФНЛ.

- Он продолжает работать с молодежной командой. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов аренды, - приводит ТАСС слова Пушкина. - Речь идет о клубах премьер-лиги и Футбольной национальной лиги.

В текущем сезоне Лобанцев провел четыре игры за молодежную команду "Локомотива". Голкипер регулярно попадал в заявку на матч основной команды, однако на поле не выходил.