"Ливерпуль" снова интересуется Промесом

Руководство "Ливерпуля" вновь рассматривает кандидатуру нападающего "Спартака" Квинси Промеса в качестве возможного приобретения в зимнее трансферное окно. Как утверждает Mirror, англичане неудачная попытки заполучить полузащитника "Вольфсбурга" Юлиана Дракслера сделала голландца приоритетной целью "красных".

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов заплатить российскому клубу 25 миллионов фунтов стерлингов за 24-летнего хавбека. Тем не менее официального предложения сделано не было.

В Россию футболист перебрался 2 года назад. Контракт Промеса со "Спартаком" заключен до лета 2021 года. В этом сезоне на его счету 6 в 14 матчах чемпионата России. По итогам прошлого сезона он был признан лучшим игроком команды по версии болельщиков.