"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", "Саутгемптон" вырвал победу у "Вест Хэма"

"Ливерпуль" переиграл "Кристал Пэлас" в матче 2-го тура чемпионата Англии. В других встречах "Бернли" уступил "Вест Бромвичу", "Уотфорд" выиграл у "Борнмута", "Лестер" взял верх над "Брайтоном", а "Саутгемптон" на последних минутах вырвал победу у "Вест Хэма".
Чемпионат Англии
Премьер-лига
2-й тур
"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" - 1:0 (0:0)
Гол: Мане, 73.
Судья: Френд.
Ливерпуль. Стадион "Энфилд".
"Борнмут" - "Уотфорд" - 0:2 (0:0)
Голы: Ришарлисон, 73 (0:1). Капуэ, 86 (0:2).
Судья: Ист.
Борнмут. Стадион "Виталити".
"Лестер" - "Брайтон & Хоув" - 2:0 (1:0)
Голы: Окадзаки, 1 (1:0). Магуайр, 54 (2:0).
Судья: Проберт.
Лестер. Стадион "Кинг Пауэр".
"Бернли" - "Вест Бромвич Альбион" - 0:1 (0:0)
Гол: Робсон-Кану, 71.
Удаление: Робсон-Кану (В), 83.
Судья: Аткинсон.
Бернли. Стадион "Терф Мур".
"Саутгемптон" - "Вест Хэм Юнайтед" - 3:2 (2:1)
Голы: Габбьядини, 11 (1:0). Тадич, 38 - с пенальти (2:0). Эрнандес, 45 (2:1). Эрнандес, 74 (2:2). Остин, 90+3 - с пенальти (3:2).
Удаление: Арнаутович (В), 33.
Судья: Мэйсон.
Саутгемптон. Стадион "Сент-Мэрис".