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"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", "Саутгемптон" вырвал победу у "Вест Хэма"


"Ливерпуль" переиграл "Кристал Пэлас" в матче 2-го тура чемпионата Англии. В других встречах "Бернли" уступил "Вест Бромвичу", "Уотфорд" выиграл у "Борнмута", "Лестер" взял верх над "Брайтоном", а "Саутгемптон" на последних минутах вырвал победу у "Вест Хэма".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

2-й тур

"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" - 1:0 (0:0)

Гол: Мане, 73.

Судья: Френд.

Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

"Борнмут" - "Уотфорд" - 0:2 (0:0)

Голы: Ришарлисон, 73 (0:1). Капуэ, 86 (0:2).

Судья: Ист.

Борнмут. Стадион "Виталити".

"Лестер" - "Брайтон & Хоув" - 2:0 (1:0)

Голы: Окадзаки, 1 (1:0). Магуайр, 54 (2:0).

Судья: Проберт.

Лестер. Стадион "Кинг Пауэр".

"Бернли" - "Вест Бромвич Альбион" - 0:1 (0:0)

Гол: Робсон-Кану, 71.

Удаление: Робсон-Кану (В), 83.

Судья: Аткинсон.

Бернли. Стадион "Терф Мур".

"Саутгемптон" - "Вест Хэм Юнайтед" - 3:2 (2:1)

Голы: Габбьядини, 11 (1:0). Тадич, 38 - с пенальти (2:0). Эрнандес, 45 (2:1). Эрнандес, 74 (2:2). Остин, 90+3 - с пенальти (3:2).

Удаление: Арнаутович (В), 33.

Судья: Мэйсон.

Саутгемптон. Стадион "Сент-Мэрис".

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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