"Ливерпуль" хочет подписать Витселя?

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель попал в сферу интересов "Ливерпуля". Согласно Daily Mirror, мерсисайдцы следят за развитием ситуации вокруг бельгийского футболиста, который, по слухам, следующим летом перейдет в "Ювентус" на правах свободного агента. Зимой англичане также намерены сделать предложение 27-летнему хавбеку, чей контракт с "Зенитом" истекает летом 2017 года.