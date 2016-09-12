14:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ливерпуль" хочет подписать Витселя?

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель попал в сферу интересов "Ливерпуля". Согласно Daily Mirror, мерсисайдцы следят за развитием ситуации вокруг бельгийского футболиста, который, по слухам, следующим летом перейдет в "Ювентус" на правах свободного агента. Зимой англичане также намерены сделать предложение 27-летнему хавбеку, чей контракт с "Зенитом" истекает летом 2017 года.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Samsar63

Его специально не продали, чтобы С-Э было о чем писать до следующего трансферного окна.

15:49

foreverCSKAforever

Andrei5116, отвлекают внимание обывателя от стасорокашестипроцентной готовности космодрома-трансформера на Крестовском.

15:43

andrei5116

опять про него .когда успокоетесь?

15:12

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