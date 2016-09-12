"Ливерпуль" хочет подписать Витселя?

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель попал в сферу интересов "Ливерпуля". Согласно Daily Mirror, мерсисайдцы следят за развитием ситуации вокруг бельгийского футболиста, который, по слухам, следующим летом перейдет в "Ювентус" на правах свободного агента. Зимой англичане также намерены сделать предложение 27-летнему хавбеку, чей контракт с "Зенитом" истекает летом 2017 года.
Samsar63
Его специально не продали, чтобы С-Э было о чем писать до следующего трансферного окна.
15:49
foreverCSKAforever
Andrei5116, отвлекают внимание обывателя от стасорокашестипроцентной готовности космодрома-трансформера на Крестовском.
15:43
andrei5116
опять про него .когда успокоетесь?
15:12