"Ливерпуль" хочет купить у "Ростова" Азмуна зимой

"Ливерпуль" нацелился на нападающего "Ростова" Сердара Азмуна, утверждает The Guardian. По информации издания, скауты английского клуба пристально следят за выступлениями 21-летнего иранца в этом сезоне. Ожидается, что предложение игроку поступит уже в зимнее трансферное окно. Ранее главный тренер команды Юрген Клопп дал понять руководству, что ему нужно усиление в связи с травмой Дэнни Ингса, выбывшего до конца сезона, и отъездом Садио Мане на Кубок Африки.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая после 11 туров "Челси" на одно очко, а "Манчестер Сити" и "Арсенал" – на два балла.

В активе Азмуна в этом сезоне 11 матчей в премьер-лиге, один гол и три результативных передачи, а также 3 гола и 2 паса в 8 играх Лиги чемпионов.