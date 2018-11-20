21:41 | Футбол — РПЛ

Липовой продлил контракт с "Динамо"

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Полузащитник "Динамо" Данил Липовой продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт бело-голубых. С 19-летним хавбеком заключено новое многолетнее соглашение. 

За основную команду "Динамо" Липовой провел два матча в Олимп-Кубке России-2018/19: против "Торпедо" (1:0) и против "Рубина" (0:1). 

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http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=13872

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