Липовой продлил контракт с "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Данил Липовой продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт бело-голубых. С 19-летним хавбеком заключено новое многолетнее соглашение.
Данил Липовой подписал новое многолетнее соглашение с #ДинамоМосква https://t.co/7yotb7tiu3 pic.twitter.com/pmPeLM7BuW– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 20 ноября 2018 г.
За основную команду "Динамо" Липовой провел два матча в Олимп-Кубке России-2018/19: против "Торпедо" (1:0) и против "Рубина" (0:1).
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