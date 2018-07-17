"Лион" может перехватить Баделя у "Зенита"

Бывший полузащитник "Фиорентины" Милан Бадель не торопится подписывать контракт с "Зенитом", сообщает Corriere dello Sport. По информации издания, петербургский клуб предложил хавбеку, который в составе сборной Хорватии стал вице-чемпионом мира, зарплату в размере 3 миллионов евро без учета бонусов.

Сине-бело-голубые хотели подписать соглашение с Баделем до финала ЧМ-2018, но игрок решил повременить с принятием решения о своем будущем. Источник утверждает, что в борьбу за 29-летнего полузащитника включился "Лион". Также интерес к нему проявляет "Милан".

Как ранее заявлял "СЭ" хорватский агент Младен Клишкиниц, у Баделя есть много предложений из Италии и Англии.

На чемпионате мира в России Бадель принял участие в трех матчах, забив один гол и отдав одну передачу. В сезоне-2017/18 он провел за "Фиорентину" 27 матчей, забив 2 мяча и сделав один голевой пас.

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