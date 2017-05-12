"Лион" хочет за Рыбуса 3 миллиона евро

"СЭ" стали известны подробности возможного перехода в ЦСКА полузащитника французского "Лиона" Мачея Рыбуса. 27-летний поляк не против сменить клуб, а "Лион", подписавший игрока на правах свободного агента (контракт истекает через два года), готов продать футболиста за сумму в три миллиона евро. Требования игрока по зарплате – один миллион евро в год.

Судьба трансфера по Рыбусу зависит в том числе от решения ЦСКА по продлению контрактов с двумя футболистами – защитником Георгием Щенниковым и полузащитником Зораном Тошичем. По информации "СЭ", к россиянину есть определенный интерес со стороны "Рубина".

Отметим, что Рыбус в этом сезоне суммарно провел в составе "Лиона" 26 матчей во всех турнирах и не имеет стабильного места в основном составе. С 2012 по 2016 год хавбек выступал за "Терек".

Олег Яровинский: "Рыбус - классный игрок, но трансферные слухи не комментируем" //

Мариуш Пекарски: "Ни с кем из ЦСКА по поводу Рыбуса не общался"