"Лилль" пытается досрочно вернуть Эдера из "Локомотива"

Главный тренер "Лилля" Кристоф Галтье сказал, что клуб намерен вернуть нападающего Эдера, который выступает за "Локомотива" на правах аренды. Соглашение между французским и российским клубами рассчитано до конца сезона-2017/18.
- Знаю, что клубу нельзя покупать новичков, но мы можем возвращать арендованных игроков, - цитирует RMC Галтье. - Для этого необходимо получить разрешение от игрока и клуба, который его арендовал. Сейчас у "Лилля" проблемы в атаке. У нас только один нападающий - Эсекиэль Понсе, которому 20 лет. Он еще не адаптировался к чемпионату Франции. А у Эдера контракт с "Лиллем". Мы пытаемся решить этот вопрос.
Все просто: либо мы вернем игроков из аренды, либо будем играть в том составе, который есть. Все из-за того, что нам нельзя заявлять новичков. Количество игроков, которых "Лилль" может дозаявить, очень ограничено. Но мы знаем, какие позиции являются проблемными.
Напомним, в сезоне-2017/18 Эдер принял участие в 15 матчах в составе "Локомотива". За это время он отметился 3 голами и 1 результативной передачей.
lokofanat
Не вижу ни одного комментария от людей, неравнодушных к Локо. Одни свиньи да бомжи рассуждают, кто бы кого вернул. Без вас разберемся, умники! Продолжайте глотать пыль.
00:39
GoaLapagosS
Я Б ВЕРНУЛ
22:49 4 января
Versus67
Это тот - который чемпионский гол забил? А потом по мячу попасть не может?....надо пойти Лиллю на встречу....за большие деньги.
21:49 4 января
Джаггер555
Зенит и ЦСКА мутят воду.
21:22 4 января
Ковтун
Ницца как бы не причем))
21:15 4 января