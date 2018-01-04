"Лилль" пытается досрочно вернуть Эдера из "Локомотива"

Главный тренер "Лилля" Кристоф Галтье сказал, что клуб намерен вернуть нападающего Эдера, который выступает за "Локомотива" на правах аренды. Соглашение между французским и российским клубами рассчитано до конца сезона-2017/18.

- Знаю, что клубу нельзя покупать новичков, но мы можем возвращать арендованных игроков, - цитирует RMC Галтье. - Для этого необходимо получить разрешение от игрока и клуба, который его арендовал. Сейчас у "Лилля" проблемы в атаке. У нас только один нападающий - Эсекиэль Понсе, которому 20 лет. Он еще не адаптировался к чемпионату Франции. А у Эдера контракт с "Лиллем". Мы пытаемся решить этот вопрос.

Все просто: либо мы вернем игроков из аренды, либо будем играть в том составе, который есть. Все из-за того, что нам нельзя заявлять новичков. Количество игроков, которых "Лилль" может дозаявить, очень ограничено. Но мы знаем, какие позиции являются проблемными.

Напомним, в сезоне-2017/18 Эдер принял участие в 15 матчах в составе "Локомотива". За это время он отметился 3 голами и 1 результативной передачей.