"Лига Ставок": у "Локо" больше шансов на победу, чем у "Спартака"

В ближайший уик-энд состоится долгожданное возобновление чемпионата России по футболу. И в воскресенье состоится центральный матч не только марта, но и всей весны – в рамках 21-го тура премьер-лиги "Локомотив" в Черкизове примет столичный "Спартак", встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

Перед встречей действующий чемпион "Спартак" отстает от лидирующего "Локо" на восемь очков. И если красно-белые потеряют очки в этой игре, то защитить титул им будет крайне сложно.

Команды пока еще не набрали оптимальных кондиций, поэтому букмекерам со специалистами сложно определить явного фаворита игры. Так, "Лига Ставок" дает победу хозяев с коэффициентом 2.56, а гостей – 2.96, на ничью предлагается пари за 3.22. Не менее привлекательные коэффициенты и на количество голов – если команды не смогут открыть счет, то можно увеличить изначальную ставку в 8,48 раза, один мяч во встрече увеличит сумму в 3.97, два – 3.18 и так далее. Отличные коэффициенты – здесь.