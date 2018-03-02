"Лига Ставок": у "Локо" больше шансов на победу, чем у "Спартака"

В ближайший уик-энд состоится долгожданное возобновление чемпионата России по футболу. И в воскресенье состоится центральный матч не только марта, но и всей весны – в рамках 21-го тура премьер-лиги "Локомотив" в Черкизове примет столичный "Спартак", встреча начнется в 16.30 по московскому времени.
Перед встречей действующий чемпион "Спартак" отстает от лидирующего "Локо" на восемь очков. И если красно-белые потеряют очки в этой игре, то защитить титул им будет крайне сложно.
Команды пока еще не набрали оптимальных кондиций, поэтому букмекерам со специалистами сложно определить явного фаворита игры. Так, "Лига Ставок" дает победу хозяев с коэффициентом 2.56, а гостей – 2.96, на ничью предлагается пари за 3.22. Не менее привлекательные коэффициенты и на количество голов – если команды не смогут открыть счет, то можно увеличить изначальную ставку в 8,48 раза, один мяч во встрече увеличит сумму в 3.97, два – 3.18 и так далее. Отличные коэффициенты – здесь.
shpasic
а какого происхождения это название?
22:02 2 марта
ЗЮК~
Всегда забавляли умники,копирующие текст,но не читающие его.С каких пор "Черкизово"-название славянского происхождения?
21:51 2 марта
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Где, где? В Караганде! Остальное пустое.
21:50 2 марта
shpasic
Географические названия славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в сочетании с родовым словом: из района Люблино, в сторону района Строгино, к району Митино, в городе Иваново, из деревни Простоквашино, до края Косово. Если же родового слова нет, то возможны оба варианта, склоняемый (старый) и несклоняемый (новый): в Люблине и в Люблино, в сторону Строгина и в сторону Строгино, в Иванове и в Иваново, из Простоквашина и из Простоквашино, до Косова и до Косово, к Митину и к Митино, 8-й микрорайон Митина и 8-й микрорайон Митино. При этом склоняемый вариант соответствует строгой литературной норме.
21:02 2 марта
ЗЮК~
АЗЪ ЕСМЬ ЦАРЬ.merniloskut,ты прав,в Чикаге и Осле подтвердят.В Динаме и Торпеде тоже в курсе.
20:56 2 марта
merniloskut
ЗЮК~ В ЧеркизовЕ.ПТУшник вернулся из отпуска. - - - Всё правильно и по русски! Названия склоняются!
20:28 2 марта
эд.гар
Решающая игра чемпионата будет в мае - Локо-Зенит , а сейчас это просто очередная игра на морозе. Будет очень обидно, если, переоценив значение этого матча, соперники начнут ломать друг-друга. На морозе это сделать-раз плюнуть.
20:25 2 марта
shpasic
"Недаром помнит вся Россия про день Бородина!" - Лермонтов тоже ПТУшник?)
20:17 2 марта
баламошка
Шапка-петушок перетянула чашу весов в пользу паровозиков.
20:03 2 марта