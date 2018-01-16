"Лига ставок" готова продлить контракт с РФПЛ

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин подтвердил, что букмекерская компания вышла с предложением продлить с лигой спонсорский контракт. Также он отметил важность этого сотрудничества.

– На собрании я зачитал письмо от компании "Лига ставок". Наш генеральный партнер доволен сотрудничеством и предложил нам продлить контракт на следующий сезон, – сказал Сергей Прядкин. – Правлению поручено рассмотреть контракт и вынести его на подписание общему собранию. Здорово, потому что это один из наших крупнейших контрактов, мы им дорожим.

– Есть подвижки по соглашению с "Матч ТВ"?

– Работа ведется, но о конкретике говорить пока рано. Ведем переговоры. (Филипп ПАПЕНКОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)